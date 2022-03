Neuer Schwerpunkt Direktvermarktung an Fachschule Warth

„Die Direktvermarktung hat in den letzten Jahren, bedingt durch das wachsende Interesse der Kunden, einen rasanten Aufschwung erlebt. Bereits für rund ein Viertel der landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich hat sich der Ab-Hof-Verkauf zu einem wirtschaftlichen Standbein entwickelt“, betont Fachlehrerin Helga Schrammel.

„Zu dieser positiven Entwicklung hat wesentlich die zunehmende Professionalität und der Innovationsgeist der Bäuerinnen und Bauern beigetragen. An der LFS Warth legen wir daher auf die fundierte und umfassende Ausbildung der künftigen HofübernehmerInnen in der bäuerlichen Direktvermarktung besonderen Wert“, so Schrammel.

Die Schülerinnen und Schüler lernen hier die gesamte Bandbreite der Produktveredelung kennen. Dies reicht von der Fleisch- und Milchverarbeitung bis zum Brotbacken und der Herstellung von Teigwaren u.a. Auch Fruchtsäfte und Most werden am Schulbetrieb erzeugt. Zudem wird im Bereich des Marketings auf zeitgemäße Vertriebsformen der bäuerlichen Produkte und auf die geänderten Kundenwünsche besonderer Wert gelegt.

„Schmankerlverkostung“ am 21. Mai 2022

Am 21. Mai 2022 findet an der Fachschule Warth erstmals die „Schmankerlverkostung“ statt, die unter dem Motto „Genuss und Vielfalt“ steht. Dabei gibt die selbst erzeugten Produkte zu verkosten und das Ausbildungsangebot wird präsentiert. Die Schülerinnen und Schüler werden die Veranstaltung tatkräftig unterstützen und können so ihr erworbenes Know-how in der Direktvermarktung in die Praxis umsetzen.

