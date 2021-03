„Die neue Pflegestation bietet nun einen zeitgemäßen Standard. Besonders freuen wir uns über den mobilen Patientenlift, der den Auszubildenden nun zur Verfügung steht. Damit wird das Umlagern oder das Aufsetzen von Pflegebedürftigen deutlich erleichtert“, betonen die Fachlehrerinnen Theresa Binder und Katrin Huber, die für die soziale Ausbildung an der LFS Warth verantwortlich sind. „Um die Patienten auch sicher per Knopfdruck in die passende Position zu bringen, ist viel Übung bei der Bedienung des Gerätes erforderlich. Dies können die Jugendlichen nun ausgiebig probieren“, so die Pädagoginnen Binder und Huber.

Zudem komplettieren ein neues Patientenbett sowie ein neuer Medizinschrank die Ausstattung der Pflegestation. Die Barrierefreiheit und die Rollstuhlgerechtigkeit sind weitere wichtige Voraussetzungen für die praxisgerechte Ausbildung.

Die neue Fachrichtung „Sozialbetreuungsberufe im ländlichen Raum“ ist dieses Schuljahr angelaufen und stellt für die Jugendlichen ein attraktives Bildungsangebot dar. Die vierjährige Ausbildung umfasst die Schwerpunkte Alten- und Behindertenarbeit sowie die Pflegeassistenz. Für das kommende Schuljahr sind noch Ausbildungsplätze frei, die Anmeldung läuft noch bis Mitte April 2021.

Artikel von Jürgen Mück