Schulpartner Praxistag für Jagdausbildung an LFS Warth

Oberförster Hermann Mayer (links), Jäger Hubert Dissauer (5.v.l.) und die Schülerinnen sowie Schüler bei der Wildfütterung Foto: Jürgen Mück

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Anzeige Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

I m Rahmen der Jagdausbildung an der Landwirtschaftlichen Fachschule Warth fand vor Kurzem für die Schülerinnen und Schüler des zweiten Jahrganges ein Praxistag an der Gutsverwaltung Fritscher-Nothaft in Urgersbach bei Gutenstein statt.