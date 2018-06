„Auf 20 Seiten wird ausführlich über aktuelle Themen und interessante Aktivitäten an der Schule sowie der Juniorfirma berichtet. Für die Artikel wurde ausführlich recherchiert, Texte geschrieben und Fotos gemacht“, erklärt Fachlehrer Jürgen Mück, der das Zeitungsprojekt leitete. „Die Erstellung der Zeitung war auch dieses Jahr von viel Kreativität der jungen Zeitungsmacher gekennzeichnet. Ideen gab es genügend, aber die Umsetzung in die Praxis war nicht immer so leicht. In Summe gebührt den Jugendlichen viel Lob und Anerkennung für die Ausdauer und die Mitarbeit bei diesem speziellen Schulprojekt“, so Mück.

Inhaltlich werden fachliche Themen, wie die tiergerechte Rinder- und Schafhaltung, neue Traktormodelle sowie die aktuellen Borkenkäferschäden behandelt. Aber auch über Fußball und Mopeds wird berichtet.

Professionelle Zeitungsproduktion

Im Rahmen des Zeitungsprojekts wurde ein Workshop mit Grafiker Christoph Hummel von der Agentur Spitzer Grafikwerkstatt aus Vorau durchgeführt, wo das Layout und der Seitenspiegel der Zeitung festgelegt wurden. Hummel zeichnet auch für die gelungene grafische Umsetzung verantwortlich. Die Text- und Fotoredaktion wurde von den Schülerinnen und Schülern im Deutschunterricht weitgehend selbstständig durchgeführt.