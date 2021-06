Schülerzeitung der LFS Warth ist erschienen .

Auch dieses Schuljahr verwandelten sich die Klassenzimmer der zweiten Jahrgänge der Fachschule Warth wieder in einen Newsroom, um fleißig an der Schülerzeitung zu arbeiten. Das Endprodukt kann sich sehen lassen: Auf 20 Seiten wird eine breite Palette an gut recherchierten Berichten geboten, die von landwirtschaftlichen Themen, über Hobbys bis zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Umweltschutz reichen.