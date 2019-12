„Als nächste Veranstaltung organisiert der Sprengel den Waldarbeitswettbewerb, der traditionell vor den Weihnachtsferien durchgeführt wird. Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren, denn es haben sich bereits über 25 Schüler dazu angemeldet“, erklären Sprengelleiterin Rebekka Schweighofer und Sprengelleiter Bastian Hauer. „Dazu galt es das gesamte Holz zu organisieren, die Einladung zu verfassen und die Preise zu besorgen“, so Rebekka und Bastian.

Als weitere Highlights sind ein Sensenmäh-Wettbewerb, ein Fußballturnier, ein Spieleabend und ein Sprengel-Kino in Planung. Auch in der Pflege des Brauchtums sind die Jugendlichen engagiert bei der Sache. So wurden bereits Adventkränze gebunden und das traditionelle Aufstellen des Maibaumes ist auch vorgesehen. Der Schulsprengel wird als Teilorganisation der Landjugend NÖ auf Vereinsbasis geführt.

„Das ‚Sprengel-Lokal‘ führen die Schüler weitgehend in Selbstverwaltung und übernehmen somit Verantwortung für die Organisationsarbeit. Denn der Einkauf, der Verkauf und die Buchhaltung wird von den jungen Lokalbesitzern eigenverantwortlich durchgeführt“, informiert Fachlehrer Jakob Füssl. „In diesem beliebten Treffpunkt können die Jugendlichen am Abend gemeinsam in gemütlicher Atmosphäre die Freizeit verbringen“, so Füssl.

Artikel von Jürgen Mück