Skikurs der LFS Warth auf der Tauplitzalm

„Die Skifahrer und Snowboarder fanden am Vormittag gute Bedingungen vor, um ihre Fahrtechnik zu verbessern. Am Nachmittag war der Schnee aufgrund der hohen Temperaturen schon etwas sulzig und schwierig zu fahren. Der geringe Betrieb auf den Pisten und die Abfahrten im Freeride-Gelände machte den Jugendlichen aber dennoch sichtlich Spaß“, betont Fachlehrerin Elfriede Stückler, die den Skikurs leitete. „Besonders erfreulich ist, dass es keine Verletzungen gab und generell eine sehr gute Stimmung herrschte“, so Stückler.

Große Fortschritte konnten die Anfänger erzielen und die guten Fahrer perfektionierten ihr Können. Besonderer Wert wurde auf das Erkennen der Gefahren in der winterlichen Bergwelt und die Einhaltung der Pistenregeln gelegt.

Entspannung gab es an einem Abend bei dem Besuch der Grimming-Therme. Weiters bestand das Abendprogramm aus einem Kahoot-Quiz sowie aus anderen unterhaltsamen Gesellschaftsspielen. Als Schi- und Snowboardlehrer waren Elfriede Stückler, Theresa Binder, Thomas Schrammel und Jakob Füssl bei der Wintersportwoche mit dabei. Besonderer Dank gilt dem Absolventenverband, der die Buskosten zur Hälfte übernahm.

