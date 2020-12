Viel Interesse am Telefon-Elternsprechtag an LFS Warth .

Aufgrund der geltenden Sicherheitsbestimmungen können derzeit die Eltern nicht persönlich in die Schule kommen, daher wurde an der Fachschule Warth bereits zum zweiten Mal ein Sprechtag via Telefon durchgeführt. Die Eltern konnten sich am vergangenen Freitag über die Leistungen ihrer Töchter und Söhne direkt bei den Klassenvorständen sowie Fachlehreinnen und Fachlehrern informieren.