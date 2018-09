Wallfahrt der LFS Warth zum Dom in Wiener Neustadt .

Am 20. September fand die traditionelle Schülerwallfahrt der Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen in Niederösterreich statt, die diesmal zum Dom in Wiener Neustadt führte. Alle Schüler, Lehrer und Bedienstete der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Warth nahmen an diesem Auftakt ins neue Schuljahr teil.