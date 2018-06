Daniel Mayrhofer hat sogar einen Fixplatz in der Kampfmannschaft des Sportclubs (SC) Aspang, womit er der jüngste Spieler der gesamten Klasse ist. Voriges Jahr wurde Nachwuchshoffnung Mayrhofer in der U16-Liga mit 16 Treffern bereits zum Torschützenkönig gekrönt. Ebenso sind Michael Polzer und Christoph Raml beim SC Aspang (U16) jeweils in der Verteidigung im Einsatz. Andreas Strobl ist Kapitän des U16-Teams des Union Sportvereins (USV) Kirchberg am Wechsel, wo auch Martin Aigner im Mittelfeld spielt.



Direktor Franz Aichinger ist von den sportlichen Leistungen der jungen Fußballprofis begeistert: „Der Einsatz der Nachwuchskicker hat eine starke Vorbildwirkung für Jugendliche, die damit für die Sportausübung begeistert werden können. Durch Sport können der Jugend Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Leistungsfähigkeit und Rücksichtnahme auf den Partner vermittelt werden, die wichtige Grundvoraussetzungen für den weiteren Bildungs- und Lebensweg sind“. „Es ist eine zentrale Aufgabe der Schule, die Jugendlichen für Bewegung und Sport zu begeistern, denn körperliche Betätigung verbessert nachweislich die Aufmerksamkeit und Motivation beim Lernen. Neben den sportlichen Leistungen soll aber der Spaß an der Bewegung nicht zu kurz kommen“, so Direktor Aichinger.