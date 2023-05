Warther Mädchen holen erneut NÖ Fußball-Meistertitel

Nach dem Turniergewinn im Vorjahr, überzeugte die Warther Elf auch diesmal am Spielfeld und holte erneut den Landesmeistertitel. Platz zwei ging an die LFS Pyhra und Dritte wurde die LFS Gießhübl.

Bei den Burschen ging der Turniersieg verdient an die LFS Mistelbach, die im ganzen Bewerb ohne Punkteverlust blieb. Platz zwei holte die LFS Hollabrunn vor der LFS Edelhof.

Der Turnierverlauf im Detail

In der Gruppe A trafen Warth und Edelhof aufeinander. Hanna Holzer brachte Warth 1:0 in Führung. Den Mädchen der LFS Edelhof gelang jedoch der Ausgleich und so endete dieses Spiel 1:1. Das Elferschießen um den Gruppensieg entschied Warth mit 3:2 für sich. Jasmin Zahalka, Miriam Pratter und Jana Höller verwandelten die Elfmeter souverän.

In der Gruppe B siegte Pyhra vor Gießhübl und Mistelbach. Die Ergebnisse: Pyhra gegen Gießhübl 4:1, Pyhra gegen Mistelbach 1:0 und Gießhübl gegen Mistelbach 3:0. Das Spiel um den dritten Platz gewann Gießhübl knapp mit 4:3 gegen den Edelhof. Im Finale trafen die Gruppensieger Warth und Pyhra aufeinander.

Die Mädchen der LFS Warth dominierten das Spiel und siegten durch Tore von Miriam Pratter und Hanna Holzer souverän mit 2:0. Somit konnte der Meistertitel erfolgreich verteidigt werden und der Wanderpokal bleibt für ein weiteres Jahr in Warth. Miriam Pratter wurde zur Spielerin des Turniers gewählt.

Betreuerin Elisabeth Mayer-Reithofer und Sportlehrer Franz Ringhofer freuen sich sehr über die tollen Leistung und den Erfolg des Mädchenteams der Fachschule Warth.

