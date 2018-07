„Nadine Beiglböck und Melanie Berger bewiesen Sicherheit sowie Geschwindigkeit beim Tippen und bestanden die Prüfung höchst erfolgreich“, freut sich IT-Fachlehrerin Martina Piribauer. „Praxisnahe unternehmerische Bildung und optimale Vorbereitung auf das Berufsleben stehen an der Fachschule Warth im Fokus. Denn IT-Kompetenz und der sichere Umgang mit dem PC sind heute in jedem Beruf von enormer Bedeutung“, so Piribauer. Das Zertifikat wird von der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG) ausgestellt.

Das Schnellschreib-Zertifikat

Das OCG Typing Certificate ist ein international standardisiertes Zertifikat, das die persönlichen Fertigkeiten im Zehn-Finger-Tastaturschreiben nachweist. Schreibgeschwindigkeit und Schreibsicherheit werden durch eine 10-Minuten-Abschrift überprüft. Dabei beträgt die Fehlerhöchstgrenze nur 0,49 Prozent. Das persönliche Zertifikat bestätigt die Anzahl der dargestellten Zeichen und die Fehlergenauigkeit.

LFS Warth ist zertifiziertes ECDL-Testcenter

Fundierte Computerkenntnisse und die sichere Anwendung der wichtigsten Programme sind wichtige Kriterien für die Effizienz und den Erfolg im beruflichen Alltag. Daher ist die LFS Warth bereits seit 2001 als ECDL-Testcenter zertifiziert und ermöglicht den SchülerInnen, die Prüfungen zum Europäischen Computerführerschein (ECDL) an der Schule abzulegen. Ergänzend dazu wird den SchülerInnen nun auch die Vorbereitung und Ablegung des OCG Typing Certificates im Rahmen des Unterrichts ermöglicht.