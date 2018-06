„Dabei konnten die Jugendlichen interessante Blicke hinter die Kulissen des Radiomachens werfen und die Studios von Radio FM4 besichtigen. „Bei Moderatorin Julie McCarthy waren die Schülerinnen sogar während der Sendung live dabei und konnten die Zuspielung von Musik, der Jingles und die Ansage hautnah erleben. Ebenso wurde die umfangreiche Studiotechnik eingehend erklärt“, betont Fachlehrer Jürgen Mück, der die Exkursion leitete.

„Auch bei den Nachrichten zu Mittag und dem darauffolgenden ‚FM4 Reality Check‘ mit Moderator Steve Crilley waren die Schülerinnen im Studio“, so Mück. Nach der Besichtigung des großen Sendesaales, wo gerade das Radio-Symphonieorchester probte, ging es ins Aufnahmestudio. Hier konnten sich die Mädchen als Radio-Moderatorinnen versuchen, das letztlich sehr gut klappte.



Nach dem Ausflug in die Medienwelt stand Kultur auf dem Programm. So wurde die Lutherische Stadtkirche im 1. Bezirk besichtigt. Fundierte Informationen zur Kirchengeschichte und dem Baustil kamen von Religionslehrer András Pál, der den evangelischen Religionsunterricht an der LFS Warth leitet. Zudem wurden die Sehenswürdigkeiten im Herzen Wiens, wie der Stephansdom und die Hofburg, besichtigt.



Im Funkhaus Wien befindet sich das ORF-Landesstudio, das sowohl Radio Wien, das ORF-Regional-Programm des Hörfunks für Wien, als auch Wien Heute auf ORF 2 ausstrahlt. Außerdem wird vom Funkhaus Wien auch der Sendebetrieb des österreichweiten Kultursenders Ö1 und des Jugendsenders FM4 abgewickelt. Seit 1999 steht das Funkhaus Wien unter Denkmalschutz.