Weiße Fahne bei Forstfacharbeiterkurs an LFS Warth

„Die frisch gebackenen Forstfacharbeiter zeigten viel Einsatzfreude und Ausdauer beim Kurs, der rund ein halbes Jahr dauerte und zwei Mal pro Woche am Abend stattfand. Die praktische Ausbildung stand dann am Wochenende im Wald bzw. in den Werkstätten am Programm“, betont Kursleiter Karl Lobner.

Dabei wurden Themenbereiche wie die nachhaltige Waldbewirtschaftung, der Forstschutz, die forstliche Arbeitstechnik sowie die Unfallverhütung eingehend behandelt. Im Rahmen der praktischen Prüfung musste auch ein Baum fachgerecht gefällt werden. Veranstaltet wurde der Forstfacharbeiterkurs in Zusammenarbeit mit der Forstabteilung der NÖ Landwirtschaftskammer sowie der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle.

Das Prüferteam bestand aus dem Vorsitzenden Michael Gruber von der LK-Forstabteilung, Kursleiter Förster Karl Lobner, Oberförster Hermann Mayer, Forstwirtschaftsmeisterin Sandra Tuider sowie den Forstwirtschaftsmeistern Karl Kogelbauer, Peter Kapfenberger, Christian Leopold und Jürgen Rosinger.

Kursanmeldung und Informationsveranstaltung

Da der Forstfacharbeiterkurs meist rasch ausgebucht ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Der nächste Kurs beginnt im September 2023. Anmeldungen sind schon jetzt im Büro der Fachschule Warth möglich. Telefon: 02629/2222-0 und E-Mail: bildungszentrum@lfs-warth.ac.at . Am 11. September 2023 findet eine Informationsveranstaltung für den Forstfacharbeiter-Abendkurs um 19.00 Uhr an der LFS Warth statt. Davor gibt es schon um 18.00 Uhr Informationen zum Forstwirtschaftsmeisterkurs.

