Weiße Fahne bei Staplerkurs an Fachschule Warth

„Der Einsatz des Gabelstaplers ist aus der betrieblichen Logistik in Wirtschaft und Industrie nicht mehr wegzudenken. Auch in der Landwirtschaft wird der Stapler immer öfter verwendet, um schwere Lasten sicher zu transportieren. Daher wurde der Erwerb des Staplerscheins in die Ausbildung integriert“, betont Fahrschulleiter Johann Riegler, der die Staplerkurse organisiert.

„Die Schulung in Theorie und Praxis umfasst 20,5 Stunden, wobei die Grundbegriffe der Mechanik, Hydraulik und der Elektronik behandelt werden. Auch der Aufbau und die Arbeitsweise von Hubstaplern, die Sicherheitseinrichtungen sowie der Betrieb und die Wartung stehen am Stundenplan. Besondern Wert legen wir auf die praktische Schulung“, erklärt Reinhard Hörmansdorfer, Referent der LK-Technik Mold.

Für die praktische Prüfung stellte die ortsansässige Firma Danhel dankenswerterweise zwei Stapler zur Verfügung.