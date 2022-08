Weiße Fahne beim Staplerkurs an Fachschule Warth

Werbung

„Der Einsatz des Gabelstaplers ist aus der betrieblichen Logistik in Wirtschaft und Industrie nicht mehr wegzudenken. Auch in der Landwirtschaft kommt der Stapler immer öfter zum Einsatz, um schwere Lasten sicher zu transportieren. Daher wurde der Erwerb des Staplerscheins in die Ausbildung integriert“, betont Fahrschulleiter Johann Riegler, der die Staplerkurse leitet. „Die Schulung in Theorie und Praxis umfasst 20,5 Stunden, wobei die Grundbegriffe der Mechanik und der Elektronik behandelt werden. Auch der Aufbau und die Arbeitsweise von Hubstaplern, die Sicherheitseinrichtungen sowie der Betrieb und die Wartung stehen am Stundenplan. Besondern Wert legen wir auf die praktische Schulung“, so Fahrschulleiter Riegler.

Artikel von Jürgen Mück

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.