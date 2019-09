Primäres Ziel des Compassions-Projekts ist es, Schülerinnen und Schülern Einblicke in meist fremden Lebenswelten zu gewähren und soziale Verantwortung zu lernen. Mitmenschliche Begegnungen, Sensibilisierung für die Not, das Leid und das Glück des anderen sollen dabei bewusst erlebt werden. "Die Schülerinnen hatten viel Freude, erlebten berührende Begegnungen und erhielten sehr positives Feedback von den Stationsleitungen", heißt es seitens des Landesklinikums in einer Aussendung.

„Es freut uns jedes Jahr, dass wir dieses Projekt mitgestalten dürfen!“, so die Verantwortlichen des Landesklinikums Hochegg. Pflegedirektorin Christa Grosz bedankte sich bei Professor Walter Secco und Susanne Schiefer-Pichlbauer für die gute Zusammenarbeit.