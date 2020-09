Vor etlichen Wochen rief SPÖ-Jugendgemeinderätin Susanna Madhavi Hussajenoff eine Schulsammelaktion ins Leben. Neben Schultaschen – gebraucht oder neu – konnten auch Hefte, Blöcke, Mappen oder andere Unterlagen für einen guten Zweck bei ihr abgegeben werden.

Alle gespendeten Schulsachen überreichte Hussajenoff nun an die sozialpädagogische Familienhilfe der Volkshilfe Österreich. „Diese betreut über hundert armutsgefährdete Familien in den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt“, erklärt sie. Von der Spendenfreudigkeit ist sie überwältigt: „Tausend Dank an alle!“ Das sei ein Schritt in die richtige Richtung, denn: „Das Einkommen der Eltern und ihr Bildungsgrad dürfen den Bildungsweg ihrer Kinder nicht beeinflussen!“