Dieser Weg wird kein leichter sein: Wenn am 7. September das neue Schuljahr startet, dann werden den Unterricht coronabedingt viele Fragezeichen, Flexibilität und Vorsicht sowie Sicherheitsmaßnahmen begleiten.

Und das nicht nur für jene 827 Schüler, die im Bezirk Neunkirchen zum ersten Mal in ihrem Leben die Schulbank drücken. „Dazu kommen noch 52 Vorschüler“, weiß Schulqualitätsmanager Michael Dollischal von der Bildungsregion 6. Bei diesen Zahlen sei keine Tendenz erkennbar: „Das war auch in den letzten Jahren in einem ähnlichen Bereich.“ Gleichzeitig bringt er auch eine gute Nachricht mit: Standen zuletzt immer wieder Diskussionen über Schulschließungen bei Volksschulen im Kleinstbereich im Raum, so gibt es die klare Ansage, dass diesbezüglich keinerlei Absichten bestehen. Auch bei Baugroßvorhaben wird eher auf kleiner Flamme gedreht, als größter Brocken gilt da die Erweiterung der Mühlfeldvolksschule um sechs Millionen Euro in der Bezirkshauptstadt.

Aktuell konzentriert sich alles auf die Vorbereitungsarbeiten, damit möglichst sicher ins neue Schuljahr gestartet werden kann: „Die Schulleiter wurden laufend schriftlich informiert, weitere Informationen erfolgen bei der Tagung der Schulleiter. Natürlich werden die Schulen durch die Abteilungsleiter und Schulqualitätsmanager in enger Abstimmung mit der Bildungsdirektion NÖ begleitet – Anfragen halten sich bis jetzt in meinem Aufsichtsbereich aber in Grenzen“, so Dollischal, dessen Hauptverantwortungsbereich im Bezirk Neunkirchen liegt. Seine persönliche Einschätzung der Lage: „Der Schulstart soll so normal und sicher wie möglich verlaufen und es kommt hoffentlich zu keinen Schulschließungen.“

MIA Das größte schulische Bauvorhaben in den nächsten Monaten wird in Neunkirchen über die Bühne gehen, wo die Volksschule Mühlfeld einen Zubau mit einem Investitionsvolumen von knapp sechs Millionen Euro erhält.

In der Volksschule St. Egyden freut sich Direktor Herwig Steiner auf einen „weitgehend normalen Schulbeginn“, wie er gegenüber der NÖN sagt. Das Schulteam habe alle vorgesehenen hygienischen Maßnahmen getroffen, sodass sich Eltern und Kinder in der Schule sicher fühlen können. Der Unterricht werde dieses Jahr allerdings nicht so wie gewohnt starten – „Corona“ werde gleich zu Beginn ein Thema sein: „Die Lehrerinnen werden auf jeden Fall die Erlebnisse der Kinder in der Coronazeit mit viel Verständnis besprechen und Dinge, die zu kurz gekommen sind, aufarbeiten“, erklärt der St. Egydener Schulleiter. Zudem stehe man in engem Kontakt mit der Bildungsdirektion. Die neue Corona-Ampel habe man ebenfalls immer im Blick, um bei Bedarf schnell reagieren zu können.

„Alle freuen sich, einander zu sehen!“

Dass nach dem Corona-„Lockdown“ endlich wieder gemeinsam gelernt werden kann, freut nicht nur die Kinder, sondern auch Lehrer. „Alle freuen sich, einander wiederzusehen“, ist Steiner überzeugt.