Neunkirchner Pfarrkindergarten gerettet

Der Pfarrkindergarten wird als privater christlicher Kindergarten erhalten bleiben und damit sind auch alle Betreuungs- und Arbeitsplätze gesichert.

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam eine gute Lösung für Kinder, Eltern und Personal gefunden haben und der traditionsreiche Kindergarten in Neunkirchen in seinem 50-jährigen Bestehen weiter erhalten bleiben kann“, so ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer und Stadtpfarrer Bernhard Lang unisono. „Betonen möchte ich, dass dies eine Lösung ist, die von allen Parteien mitgetragen wird und ich bedanke mich, dass wir diesen Erfolg gemeinsam feiern können. Das Wohl der Kinder stand für alle an erster Stelle“, erklärt Osterbauer. „Auch wenn wir die Verantwortung als solche nicht mehr tragen, werden wir als Pfarre und Orden weiterhin diese wichtige Bildungsinstitution unterstützen und durch Besuche der Kinder meinerseits begleiten“, hebt Pfarrer Pater Bernhard hervor.

Stadt übernimmt den jährlichen Betriebsabgang

Als künftiger Betreiber konnte der „Verein für Franziskanische Bildung“ gewonnen werden. Das Kindergartenpersonal wird vom Verein weiter beschäftigt. Die Stadtgemeinde Neunkirchen wird den jährlichen Betriebsabgang übernehmen. Die Budgetplanung inkl. Investitionen wird vom Verein immer vorab vorgelegt und mit der Gemeinde besprochen. Aktuell geht es um jährliche Kosten von rund 180.000 Euro.

Auch Kinder, die nicht in Neunkirchen wohnhaft sind, können den Kindergarten weiterhin nützen – sofern ihre Wohnsitzgemeinde die Bezahlung der Kopfquote übernimmt. Die Eltern wurden in einem Elternabend am 8. März informiert. Derzeit besuchen 59 Kinder den Pater-Kolbe-Kindergarten, 40 davon wohnen in Neunkirchen.

Der Verein für Franziskanische Bildung (VfFB), eine Non-Profit-Organisation, ist mit mehr als 50 Bildungseinrichtungen an 18 Standorten für rund 7.000 Kinder und Jugendliche aller Altersstufen zweitgrößter Träger von Ordens-Bildungseinrichtungen in Österreich.

Infos auch unter https://www.vffb.or.at/

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.