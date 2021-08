Architektonisch top, finanziell jedoch ein Flop: So kann man in einem Satz die schier endlose Geschichte rund um das Gloggnitzer Schulzentrum beschreiben.

Schon öfters berichtete die NÖN über die Kostenexplosion, die immer wieder zu hitzigen Debatten im Gemeinderat führte. Die Gesamtsumme des Schulneubaues wird mit rund 27,8 Millionen Euro beziffert, budgetiert war das Vorhaben jedoch mit rund 22,1 Millionen Euro. Knapp 5,7 Millionen Euro liegt man somit über den geplanten Ausgaben.

„Die Mehrkosten ergaben sich durch die Hochkonjunktur in der Bauwirtschaft, den Konkurs einer Baufirma, die Erweiterung der räumlichen Angebote und natürlich auch durch einige unvorhergesehene Planungsänderungen, welche mit Mehrkosten verbunden waren“, erklärt Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste „Wir für Gloggnitz“) gegenüber der NÖN. An Förderungen erhielt man knapp acht Millionen Euro. Gölles: „Das Schulgebäude wurde bau- und finanztechnisch abgenommen und genehmigt.“

Klage gegen Architekten endgültig vom Tisch

Auch eine Klage gegen den Architekten Dietmar Feichtinger wegen der Überschreitung der Baukosten war immer wieder ein Thema. Das ist jetzt vom Tisch. „Es wird keine Klagen geben. Nach vertiefenden Gesprächen im Gemeinderat und mit unseren Anwälten sind wir zu diesem Ergebnis gekommen“, so Gölles. In den vergangenen Monaten gab es intensive Gespräche. Beide Seiten legten Forderungen auf den Tisch.

Gölles: „Am meisten verdient hätten dann wohl die Anwälte. Wir wie auch der Architekt treten von den Forderungen zurück und es wird ewiges Ruhen vereinbart.“ Über welche Summen hier gestritten wurde, will man unter Hinweis auf eine Verschwiegenheitserklärung nicht bekannt geben.

Hoffnung auf eine Rückerstattung

Allerdings hat man doch noch Hoffnung, zumindest einen Teil der Kosten rückerstattet zu bekommen. Wie Bürgermeisterin Irene Gölles erklärt, fiel die Bauphase in jene Zeit, wo die Bundeswettbewerbsbehörde jetzt gegen Baufirmen wegen Kartellbildung ermittelt. „Wir werden sehen, was dabei herauskommt“, hält Stadtchefin Gölles fest.

Auch wenn es finanziell nicht so gelaufen ist, wie man es sich vorgestellt hatte, freut man sich im Rathaus, dass das Schulzentrum in der Fachwelt der Architektur durchaus seinen Niederschlag gefunden hat. „Wir werden hier oft genannt“, weiß die Stadtchefin zu berichten. Aktuell ist man auch im Rennen um die „Goldene Kelle“. Dabei handelt es sich um die höchste Auszeichnung für vorbildliche Baugestaltung in Niederösterreich.

Der Architekt war für die NÖN leider nicht erreichbar.