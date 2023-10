Neunkirchen: Viel Raum für moderne Bildung

Dieser Bau mit Gesamtkosten von sieben Millionen Euro ist eines der Vorzeigeprojekte in der Bezirkshauptstadt und daher war der Andrang bei der offiziellen Eröffnung auch entsprechend groß. So ließ es sich Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) nicht nehmen, bei der Veranstaltung dabei zu sein. Der Zubau kann sich wirklich sehen lassen, er umfasst nicht nur sechs neue Klassen und diverse Nebenräume sondern auch Räumlichkeiten für die schulische Nachmittagsbetreuung, einen Informatikraum, eine Schulbibliothek, zwei Werkräume und ein Lehrerzimmer, in dem nun alle Lehrkräfte Platz haben, wie Direktorin Marion Baumgartner ausführte. Zudem ist nun das gesamte Gebäude barrierefrei.

Die Eröffnung, die von Schülerinnen und Schülern moderiert wurde, wurde vom Musikschulorchester Neunkirchen unter der Leitung von Direktor Fritz Kircher umrahmt, der auch anmerkte, dass er sich schon freut, in Zukunft mit der Musikschule Nachbar der Mühlfeldschule zu sein. Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) unterstrich in seiner Eröffnungsrede die Bedeutung der Bildung für den Standort Neunkirchen und erklärte weiter in Hinblick auf die Zukunft: „Die Stadt Neunkirchen wächst und daher muss die Infrastruktur auch mitwachsen, dazu gehören ganz besonders auch Schulen und Bildungseinrichtungen.“ Die Mühlfeldschule ist auch definitiv ein Zukunftsprojekt, bietet sie doch nun Platz für bis zu 350 Schülerinnen und Schüler.

ÖVP-Schulstadtrat Thomas Berger strich die Bedeutung der schulischen Nachmittagsbetreuung mit der Verbindung von Lernstunde und Freizeitangebot heraus. Architektin Elke Mitteregger betonte, dass insbesondere bei der Wahl der Materialien und der Heizung mit Wärmepumpe der Klimaschutzgedanke berücksichtigt wurde. Auch Landesrätin Teschl-Hofmeister und Schulqualitätsmanagerin Christine Pollak zeigten sich beeindruckt vom Zubau, den Möglichkeiten, die nun den Schülern zur Verfügung stehen und der positiven Atmosphäre, die das Gebäude ausstrahlt.