91-Jähriger wollte überholen: Zwei Totalschäden!

„Der Autolenker aus dem Bezirk Neunkirchen war gegen 9 Uhr Richtung Thernberg unterwegs, als er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, das von einem 71-jährigen Mann gelenkt wurde, überholen wollte“, so Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller. Dabei dürfte der 91-jährige Mann einen entgegenkommenden Bus der Firma Oberger übersehen haben. Sein Wagen kollidierte mit dem Bus und dem Auto, das er überholen wollte, wurde in eine angrenzende Wiese geschleudert, krachte anschließend gegen einen Obstbaum, überschlug sich mehrmals und kam auf den Rädern wieder zum Stillstand. Auch das überholte Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Obstbaum. Der Bus wurde ebenfalls beschädigt. Die Lenker der beiden Autos wurden laut Polizei mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Spital eingeliefert.