Hohe Wand: Neue Pächter für Wilhelm-Eichert-Hütte gefunden

Die Wilhelm-Eichert-Hütte ist nicht nur eine der ältesten Hütten, sondern auf 1052 Metern Seehöhe auch die höchstgelegene bewirtschaftete Berghütte der Hohen Wand.

Anfang März sperrten die damaligen Betreiber, Familie Teubl, die Hütte aus persönlichen Gründen zu. Seither suchte die zuständige ÖTK-Sektion Wiener Neustadt dringend neue Pächter. Es fand sich, so Obmann Josef Zwickl, eine „stattliche Anzahl an Bewerberinnen und Bewerbern, die die Hütte übernehmen wollte“.

Nun gibt es eine fixe Lösung. „Wir haben uns für ein junges Team entschieden, das die Hütte mit neuen Ideen und viel Engagement in die nächsten Jahre führen möchte“, freut sich Zwickl über das Engagement von Michelle Brandstätter und Sebastian Mika, die die Geschicke der Hütte übernehmen.

Sebastian Mika und Michelle Brandstätter sind die neuen Pächter. Foto: privat

„Michelle Brandstätter und Sebastian Mika haben trotz ihrer Jugend beide mehrjährige Erfahrung im Gastronomiebereich.“ Sebastian Mika war bisher schon seit mehreren Jahren im Naturparkstüberl und auf der Wilhelm-Eichert-Hütte als Koch tätig. „Wir haben uns ganz spontan dazu entschieden, die Hütte weiter zu führen“, sagt Michelle Brandstätter zur NÖN, „wir wollen das bestehende Konzept übernehmen und erweitern.“ Traditionelle und neue Gerichte sollen angeboten werden. Brandstätter und ihr Geschäftspartner Sebastian Mika denken auch über einen Streichelzoo und einen neuen Spielplatz nach. Es soll auch mehr Events geben – mit „viel Musik“, versprechen beide.

Spätestens am 7. Mai soll die Hütte wieder öffnen, so Brandstätter. Montag ist Ruhetag, an allen anderen Tagen freuen sich die Pächter ab dem Vormittag auf Besucher.

