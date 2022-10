Erich Binder, Gloggnitz' Schwammerlkönig

Die Begeisterung für das Schwammerl-Suchen hat Erich „Jo“ Binder seit frühester Jugend. „Die Mama ist immer mit mir suchen gegangen“, erinnert sich der Gloggnitzer gerne an die Zeit zurück. Und so mancher Platz, den schon die Mama kannte, ist auch heute noch für eine reichliche Ausbeute an den Köstlichkeiten gut.

Wenn das Wetter eine gute „Ernte“ verspricht, zieht es Erich Binder sofort in den Wald. Gemeinsam mit einem Freund wird dann vor allem nach Herrenpilzen, Eierschwammerl und Bovisten Ausschau gehalten. „Und meistens auch sehr erfolgreich“, erklärt Binder mit einem Augenzwinkern. Dass immer viel gefunden wird, freut vor allem Freunde und Bekannte, bei denen die Köstlichkeiten dann auf dem Tisch landen.

„Ich gehe gerne in den Wald. Wir gehen da auch immer tief hinein, weil die Plätze gut versteckt sind“

Und auch seinem „Lieblingsitaliener“ in Lignano nimmt der Gloggnitzer immer gerne Pilze mit. Was nicht verschenkt wird, wird natürlich selbst verkocht. „Die Gelben in einer Sauce oder paniert, die Bovisten kann man eigentlich wie ein Schnitzel essen“, weiß Binder zu berichten. Die Herrenpilze werden im Regelfall ganz klassisch getrocknet.

Es ist aber nicht nur die Kulinarik, die Erich Binder begeistert. „Ich gehe gerne in den Wald. Wir gehen da auch immer tief hinein, weil die Plätze gut versteckt sind“, so Binder, der bei einem Ausflug gute fünf bis sechs Kilometer zurücklegt. Und meistens finden sich ja nicht nur Pilze. Binder: „Ich hab auch immer ein Küberl für Heidelbeeren mit dabei.“

