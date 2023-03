Neunkirchens ÖVP-Chef: „Neue Regierung an ihren Taten messen“

Seit der Vorwoche wird Niederösterreich von einer schwarz-blauen Koalition regiert. Eine Konstellation, die sich vor der Wahl nur wenige Funktionäre in der Volkspartei vorstellen konnten – auch Hermann Hauer nicht. „Klar ist: Der ursprüngliche Plan war ein anderer, doch die SPÖ hat einen maßlosen Forderungskatalog vorgelegt und keinerlei Kompromissbereitschaft gezeigt“, sagt der Bezirksparteichef der ÖVP am Donnerstagvormittag vor Medienvertretern.

Entgegen der Sozialdemokratie, die – zuletzt gestern, Mittwoch – stets von „Scheinverhandlungen seitens der ÖVP“ gesprochen hatte, sieht Hauer unter anderem den Sager des desgnierten Landesparteichefs Sven Hergovich in einem Interview mit der deutschen Zeitung „Die Zeit“ als ausschlaggebend für die Entwicklungen. Wie berichtet, hatte Hergovich davon gesprochen, sich „die Hand abzuhacken“ als in eine Koalition einzutreten, in der die Forderungen der SPÖ nicht erfüllt werden. „Man muss klar sagen: Wenn Herr Hergovich in einem anderen Bundesland wäre, hätte er wohl keine Hände mehr. Da waren Forderungen dabei, die nicht einmal in sozialdemokratisch geführten Ländern umgesetzt wurden“, zeigt sich Hauer überzeugt.

ÖVP-Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordneter Hermann Hauer. Foto: Philipp Grabner

Das Arbeitsübereinkommen mit den Freiheitlichen sei „tragfähig“, so Hauer, der ein Messen mit zweierlei Maß ortet. „Im Burgenland hat die SPÖ jahrelang mit der FPÖ zusammengearbeitet“, sagt der Landtagsabgeordnete. Er appelliert an die Wählerinnen und Wähler, „diese Regierung an den Taten zu messen“. Zwar habe die Volkspartei bei der Wahl verloren, „aber wir sind mit Abstand die stärkste Partei und das ist zu akzeptieren“.

Dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen mahnende Worte an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gerichtet hatte, sieht Hauer kritisch: „Ich weiß nicht, warum das Horrorszenario eines ,Öxits‘ an die Wand gemalt wird, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar und das hätte ich mir auch von einem Bundespräsidenten nicht erwartet.“ Wie berichtet, hatte Van der Bellen bei der Angelobung Mikl-Leitners ein Plädoyer für die Europäische Union gehalten.

In den eigenen Reihen habe es, so Hauer auf Nachfrage, „natürlich auch Skepsis“ bezüglich der schwarz-blauen Zusammenarbeit gegeben. Parteiaustritte im Bezirk habe es aber keine gegeben. Generell will Hauer, bezugnehmend auf den jüngsten Wahlkampf, für einen „anderen politischen Dialog“ eintreten: „Wir sollten mit den Worten abrüsten – und da sollten sich alle Parteien an der Nase nehmen!“

Die ÖVP NÖ hatte bei der Landtagswahl 2023 die Absolute Mehrheit verloren und war auf unter 40 Prozent abgerutscht, die SPÖ fiel hinter die FPÖ auf Platz drei. Aus dem Bezirk Neunkirchen gibt es mit Hermann Hauer (ÖVP), Jürgen Handler (FPÖ) und Christian Samwald (SPÖ) drei Landtagsabgeordnete, Waltraud Ungersböck (ÖVP) und Bundesrätin Andrea Kahofer (SPÖ) sind nicht mehr vertreten.

