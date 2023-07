Folder: Die schönsten Klima- und Energieschauplätze im Schwarzatal

Insgesamt sind es 15 Angebote, die beschrieben werden - inklusive umfeldfreundlicher Anreise. „In der Stadtgemeinde Ternitz gibt es drei besondere ,Klima- und Energieschauplätze', auf die wir besonders stolz sind“, freut sich der Modellregionsobmann und Ternitz' SPÖ-Vizebürgermeister Christian Samwald.

Zum einen gibt es den Naturpark Sierningtal-Flatzer Wand. Hier werden unter anderem Workshops von Ulrike und Thomas Brunner zum Thema „Wissenswertes über Wildbienen“ oder auch zur Kräuterpädagogik angeboten. Ein weiteres Highlight ist das Ziegenwandern - auch „Goaßing“ genannt - mit Stefan Knöpfer. Mit einem Korbflechtkurs von und mit Bettina Gloggnitzer wird das vielfältige Angebot abgerundet.

Alle Informationen rund um das Trinkwasser in der Region gibt es von Gemeindewasserleitungsverband Ternitz. Dieser präsentiert sich einerseits und erklärt zudem, wie viel „Know-how“ eigentlich in der Aufbereitung des Trinkwassers steckt.

Interessantes kann man zudem vom Abwasserverband Ternitz erfahren. Hier wird erklärt, wie wichtig Bakterien für die Reinigung von Abwasser sind und wie diese für die Erzeugung von Strom dienen.

Neben der Stadtgemeinde Ternitz gibt es aber auch in den umliegenden Gemeinden und Städten ein umfassendes Angebot. Dieses reicht vom „Waldbaden“ bei Karl Erlach in Reichenau an der Rax bis hin zum Brotbacken im Brot- und Mühlenmusuem in Gloggnitz.

Klimafreundliches Angebot

Besonderes Augenmerk wurde bei der Auswahl der 15 Angebote auch auf die Klimakrise gelegt. So sind alle Workshops beziehungsweise Bildungsangebote, die Klima- und Energieschauplätze klimarelevant und umweltpädagogisch wertvoll. Und: Fast alle Schauplätze sind klimafreundlich und mit öffentlichen Verkehrsmittel zu erreichen.

„Ein besonderer Dank gilt den Studierenden der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien, die sich in einer eigenen Lehrveranstaltung im Wintersemester 2022/23 mit dem 'Autofreien Schwarzatal' beschäftigt haben und ihre Ergebnisse zur Verfügung gestellt haben“, bedankt man sich seitens der Klima- und Energiemodellregion.

Erhältlich sind die Folder in jeder KEM-Mitgliedsgemeinde, im KEM-Büro in Ternitz (Rathaus Stadtgemeinde Ternitz, 2. Stock) sowie online.