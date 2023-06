Grob fahrlässige Tötung der Ehefrau: Freispruch für Unternehmer

Die Staatsanwaltschaft klagte den Mann wegen grob fahrlässiger Tötung der Ehefrau an. Grund dafür war das Antreten des mindestens halbstündigen Heimweges, in stark alkoholisiertem Zustand, von einem Gasthof. Der Angeklagte soll mit rund 1,5 Promille, das Opfer mit rund 3 Promille unterwegs gewesen sein. Obwohl die Frau am Weg wiederholt gestürzt sein soll, soll er den Heimweg durch Hochzerren des Opfers fortgesetzt und auch die Hilfsangebote zweier vorbeifahrender Autolenker abgelehnt haben. Die Frau stürzte dann vor der eigenen Gartentür nochmals und schlug dabei mit dem Hinterkopf auf, was eine tödliche Hirnblutung ausgelöst haben dürfte.

Der Verteidiger des Angeklagten erklärte, dass der Vorfall zwar eine Tragödie gewesen sei, aber kein Fall fürs Gericht ist. Man sei von dem Lokal immer wieder zu Fuß nach Hause gegangen, die Frau sei dreimal hingefallen und es war alles ok, aber beim vierten Mal sei sie leider sehr unglücklich mit dem Kopf aufgeschlagen. Sein Mandant habe die Gattin eineinhalb Kilometer lang liebevoll nach Hause begleitet und ihr nach den Stürzen aufgeholfen.

Der Angeklagte bekannte sich „nicht schuldig“ und gab an, er habe seine Frau nach Hause gebracht, „wie schon öfter davor“. Sie seien zu Fuß gegangen, weil zu erwarten war, dass Alkohol konsumiert werden würde. Er habe dort drei oder vier Biere getrunken und seine Gattin ebenso. Ob sie zuvor schon zu Hause Alkohol konsumiert hat, wisse er nicht, „ich kam ja direkt von der Arbeit“.

Die Stürze seien nicht so ungewöhnlich gewesen, „weil meine Frau öfter hinfiel, weil sie mit ihrer Gleitsichtbrille nicht gut zurecht kam“. Auf die Frage des Richters, warum er denn kein Taxi gerufen habe, antwortete der Angeklagte, dass es in der Gegend kein Taxiunternehmen mehr gebe. Die Hilfsangebote der zwei Autofahrer haben er und seine Gattin abgelehnt, „weil wir eh schon fast zuhause waren“. Als er das Tor aufsperren wollte, habe er seine Frau kurz losgelassen und dabei sei sie getaumelt und nach hinten gefallen.

Laut dem Gutachter war es der letzte Sturz, der die Hirnblutung auslöste. Die Frau hatte keine äußeren Verletzungen. Laut Sachverständigem hätte sie auch ein schnelles Eingreifen eines Notarztes nicht retten können. Der Richter sah keine grobe Fahrlässigkeit und sprach den Mann – nicht rechtskräftig – frei.