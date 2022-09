Katharina Fuchs: "Wöchentlich Anrufe von verzweifelten Menschen"

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

NÖN: Wie sehr ist der Bedarf an Beratungen in den letzten Wochen gestiegen?

Katharina Fuchs: Als Klima- und Energie-Modellregion Schwarzatal biete ich nicht selbst Energieberatungen an, sondern nutze den Pool der unabhängigen Energieberater der Energie- und Umweltagentur des Landes (eNu). Die Flut der Anfragen ist dort enorm gestiegen – die Kapazitäten sind teilweise an ihre Grenzen gestoßen. Derzeit setzt man vor allem auf Online-Beratungsformate zum Thema Kesseltausch oder Photovoltaik. Einzig für eine Gesamthaussanierung kann man nach wie vor einen Energieberater zu sich nach Hause bestellen. Wir sammeln hier Anfragen für Energieberatungen und ermöglichen Zusammenarbeit mit den enu-Sammelberatungstagen in den jeweiligen Gemeinden. Außerdem veranstalte ich Informationsabende in den Gemeinden zu verschiedenen Energiethemen, die in letzter Zeit alle ausgebucht waren.

Was sind die größten Energiefresser, mit denen die meisten Haushalte zu kämpfen haben?

Fuchs: Grundsätzlich alles, was Wärme beziehungsweise Kälte produziert – zum Beispiel elektrische Heizungen oder elektrische Warmwasserbereitung. Haushalte mit elektrischer Warmwasserbereitung haben einen hohen Stromverbrauch. Egal, ob Winter oder Sommer, es gibt immer effizientere Möglichkeiten, warmes Wasser zu erzeugen. Energiesparende Alternativen können etwa Solaranlagen, Photovoltaikanlagen und Brauchwasserwärmepumpen sein. Der Einsatz wassersparender Duschköpfe und Düsen auf Armaturen spart nicht nur Wasser, sondern auch die Energie für die Warmwasserbereitung!

Welche einfachen Mittel gibt es, um effizient Energie zu sparen?

Fuchs: Am besten bei Heizung, Geschirrspüler, Waschmaschine die Temperatur runter, denn Geschirrspül-Programme und Waschmaschinenprogramme arbeiten auch bei niedrigerer Temperatur gut, in der Heizsaison die Raumtemperatur senken – jedes Grad weniger spart etwa sechs Prozent der benötigten Energie. Beim Kühlschrank reicht wiederum eine Temperatur von 7 Grad, weil bei 5 Grad Celsius schon um 15 Prozent mehr Strom benötigt wird. Die Beleuchtung lückenlos auf LED umstellen, Heizungen entlüften und hydraulischen Abgleich machen lassen – das spart enorm Heizkosten! Bei Elektrogeräten sollte man auf höchste Effizienzklasse achten. Geräte, die man gerade nicht nutzt, abschalten und nicht im Stand-by-Modus laufen lassen. Nachts nicht benötigte Geräte vom Netz nehmen – am einfachsten mit einer Steckerleiste mit Kippschalter. Oder die Wäsche aufhängen, statt in den Trockner zu geben.

Melden sich auch Leute bei Ihnen, bei denen es um die Existenz geht?

Fuchs: Mich erreichen wöchentlich Anrufe von verzweifelten Menschen, die sich Strom und Heizen nicht mehr leisten können. MindestpensionistInnen, AlleinerzieherInnen aber teilweise auch Familien, wo beide arbeiten gehen und es sich trotzdem nicht mehr ausgeht. Kürzlich hat mich jemand angerufen, weil er sich informieren wollte, ob es Förderungen gibt für den Austausch von Stromheizungen. Gibt es leider nicht!

Die Eltern des Anrufers sind PensionistInnen, in einem Einfamilienhaus lebend, das mit Strom beheizt wird – sie bekommen auch keinen Kredit mehr bei der Bank für die Heizungsumstellung. Energie-Armut ist ein großes Problem – Menschen mit geringem Einkommen hängen oft in thermisch schlecht sanierten Wohnungen mit teuren Stromheizungen fest. Durch Energieberatungen bei den Betroffenen zu Hause und der Übergabe von Energiesparhelfern konnten wir schon in der Vergangenheit zumindest kleine Verbesserungen erzielen. Diesen Weg wollen wir fortsetzen!

Wie ist für Sie der Mehraufwand arbeitstechnisch noch zu bewältigen?

Fuchs: Das letzte halbe Jahr war eine große Herausforderung für alle und derzeit ändern sich auch die Rahmenbedingungen fast wöchentlich.

