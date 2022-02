Neue Pächter für Steinfeldzentrum Breitenau gefunden

Mit 1. März hat das Steinfeldzentrum im Schwarzatal nicht einen, sondern gleich zwei neue Pächter. Während Robert Sulzer noch unbekannt im Ort ist, kennt man Imed Machta in Breitenau bereits sehr gut. Er ist nämlich der Betreiber der Pizzeria „Ciao-Italia“.

Seitens der Gemeindeführung ist man mehr als froh, den Breitenauern und den Gästen aus der Region einen nahtlosen Übergang von Gerhard Fuchs zu den beiden neuen Mietern bieten zu können. „Für uns ist es sehr wichtig, dass da kein Loch drinnen ist“, meint etwa SPÖ-Vizebürgermeister Robert Kwas. Die Suche nach einem Nachfolger für Koch und Tourismusschullehrer Gerhard Fuchs gestaltete sich nämlich alles andere als einfach. „Obwohl Gerhard eigentlich gut vernetzt ist, hat sich bis auf einen Herren aus Wien niemand bei ihm gemeldet“, erzählt Kwas.

Mit Imed Machta und Robert Sulzer landete man nun aber einen Volltreffer. „Imed kennt man bei uns schon, er hat bereits einen guten Ruf in Breitenau“, freut sich der Vizebürgermeister darüber, dass sich jemand aus dem Ort dem Steinfeldzentrum annimmt. Das Betriebskonzept der beiden überzeugte die Gemeindeleitung voll und ganz. „Sie wollen mit regionalen Produkten arbeiten und beispielsweise auch das Fleisch direkt vom Bauern holen“, geben Kwas und Gemeindemitarbeiter Klaus Buchegger Einblicke in die Pläne der beiden Gastronomen.

Sulzer und Machta kennen sich bereits seit 20 Jahren und wollen ab 1. März nun den Schritt in ein neues gemeinsames Projekt wagen. „Ich bin diplomierter Gastro-Manager und war 15 Jahre in der Reisegastro in ganz Österreich unterwegs“, erzählt Robert Sulzer. Auch im Bezirk Neunkirchen hat er bereits einmal seine Zelte aufgeschlagen.

Während für zwei Gastronomen eine neue Ära beginnt, endet für Gerhard Fuchs die Arbeit im Steinfeldzentrum nach einem Jahrzehnt. Aber: „Ich will zukünftig als Gast kommen und stehe deshalb jederzeit mit Rat und Tat zur Seite“, verspricht er. Dankbar für Fuchs‘ Arbeit zeigt sich auch Vizebürgermeister Robert Kwas: „Er hatte in den letzten Jahren viele gute Ideen und trug zu dem guten Ruf bei, den das Zentrum heute hat!“

