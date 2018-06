In diesem Jahr startet die Radtour um 9 Uhr erstmals beim Gemeindeamt Lanzenkirchen. Entlang der neuen Schwarzatal-Radroute geht es über Schwarzau am Steinfeld nach Neunkirchen, wo der Radtross um etwa 10 Uhr am Hauptplatz erwartet wird.

Über Ternitz (Stadion) und Gloggnitz (Bahnhof) führt der Weg dann weiter nach Payerbach und Hirschwang. Die Schwarzatal-Radroute verbindet die alpine Landschaft am Fuße der Rax mit der Ebene des Steinfelds. Sie führt entlang der Schwarza von den Wurzeln der Industrialisierung zur historischen Landschaft des Weltkulturerbes Semmeringeisenbahn und den Orten der Sommerfrische.

Als Highlight gibt es – gegen Voranmeldung - für die teilnehmenden Pedalritter die Möglichkeit einer kostenlosen Fahrt mit der Höllentalbahn. Für ganz besonders Interessierte wird außerdem eine Führung durch die Remise der Höllentalbahn angeboten. „Die Schwarzatal Radroute ist sowohl für Familien als auch für die etwas ambitionierteren Radler äußerst attraktiv. Unser Radwandertag ist ein sportlicher Familienausflug in angenehmer Atmosphäre, bei dem von Jahr zu Jahr mehr Radler und Radlerinnen teilnehmen. Sollte die Kondition für die Rückfahrt nicht reichen, so kann man diese muskelschonend mit dem Zug erledigen“, erklärt Organisator Christian Wagner.

Die Stationen:

9 Uhr – Lanzenkirchen, Gemeindeamt

9.25 Uhr – Schwarzau, Sportplatz

10.05 Uhr – Neunkirchen, Hauptplatz

10.15 Uhr – Ternitz, Stadion

11.15 Uhr – Gloggnitz, Bahnhof

12.15 Uhr – Payerbach, Pavillon oder Lokalbahnhof

12.30 Uhr – Hirschwang, Remise Höllentalbahn (mit dem Fahrrad)

13.00 Uhr – Hirschwang, Remise Höllentalbahn (mit der Höllentalbahn)

Um Anmeldung wird gebeten: office@kem-schwarzatal.at