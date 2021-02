"Aktion Scharf": Drei Lastwägen aus Verkehr gezogen .

Höchst erfolgreich endete am Donnerstag eine Schwerpunktaktion der Behörden am Parkplatz der Südautobahn bei Schwarzau am Steinfeld: Es hagelte nicht nur Anzeigen, sondern drei Lastwägen wurde wegen zu grober Mängel sogar die Weiterfahrt untersagt.