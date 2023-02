Alkoholisierter Autofahrer mit Sommerreifen auf A2 verunglückt .

Unter Alkoholeinfluss des Lenkers und mit Sommerreifen ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Pkw auf der Südautobahn (A2) in Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) verunfallt.