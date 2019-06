Alkolenker durchbricht Hecke und landet in Garten .

Spektakulärer Verkehrsunfall in der Nacht auf Samstag in Schwarzau am Steinfeld. Gegen 2 Uhr kommt ein junger Lenker mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, durchbricht eine Hecke und kommt im dahinter befindlichen Garten eines Wohnhauses zum Stillstand.