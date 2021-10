Arbeiter stürzte auf Baustelle sechs Meter ab

Der 53-Jährige fiel von der Obergeschoßdecke eines im Rohbau befindlichen Mehrfamilienhauses auf den Erdboden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung. Der Mann wurde mit vermutlich schweren Verletzungen in das Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert. Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde in Kenntnis gesetzt.

