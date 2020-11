Die Überschrift dieses Artikels klingt schon fast wie der Titel eines Krimis. Das ist es in diesem Fall auch irgendwie – zumindest, wenn es darum geht, Ermittlungen anzustellen. Denn im September ist am Friedhof von Schwarzau/Steinfeld ein Grab einfach verschwunden. Was damit passiert ist, weiß derzeit keiner. Die Empörung und der Zorn bei den Grabmietern, Margit & Franz Wallner, sind groß.

Vor fünf Jahren hat die Familie das Grab Nummer „E 24“ für zehn Jahre angemietet, die Kosten wurden, wie üblich, bereits im Voraus bezahlt. Als Margit Wallner das Grab, in dem bis dato noch niemand bestattet ist, zuletzt besuchen wollte, um es zu pflegen, fiel sie aus allen Wolken. „Mein Mann wollte das Grab, da er schwer krank ist. Und plötzlich ist es weg. Die Umfassung, in die ich kleine weiße Steine gegeben habe und das Kreuz, das in Beton eingegossen war, sind einfach weg“, ist die Pensionistin verzweifelt.

Denn die Kosten für ein neues Grab, mit neuer Fassung und Kreuz, wären für das Ehepaar wahrscheinlich nicht mehr zu stemmen. Weder Friedhofsverwaltung noch Polizei konnten der Familie weiterhelfen. „Keiner weiß, was passiert ist. Es ist aber klar, dass das keine normalen Diebe waren, da die Grabstelle schon hergerichtet war und auch neue Erde aufgeschüttet wurde“, so Wallner beim Lokalaugenschein mit der NÖN. Sie fühlte sich zum damaligen Zeitpunkt von Friedhofsverwaltung und Polizei im Stich gelassen. „Keiner kann mir helfen“, brach die Pensionistin vor Zorn schlussendlich in Tränen aus.

Die Polizei selbst hat die Ermittlungen bezüglich des verschwundenen Grabes bereits aufgenommen. „Die Kollegen waren vor Ort und haben sich das angesehen. Das Grab wurde nicht gestohlen, sondern fachgerecht weggeräumt. Wir werden mit allen Beteiligten sprechen“, so Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion. Der Friedhofsverwalter, die Pfarre, hofft, dass sich das Rätsel auflöst. „Ich kann mir nur vorstellen, dass ein Steinmetz, der nicht so oft bei uns arbeitet, aus Versehen ein falsches Grab entfernt hat“, so Pater Martin, der die Aufregung der Familie Wallner gut nachvollziehen kann. Leider komme es am Friedhof in Schwarzau immer wieder zu Diebstählen und Vandalismus, doch das verschwundene Grab ist auch für Pater Martin ein „spezieller Einzelfall“.

Nächste Woche möchte man im Rahmen eines Gespräches zwischen Gemeinde, Pfarre und Familie Wallner eine Lösung finden.