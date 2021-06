Gerhard König ist neuer SPÖ-Vorsitzender .

Die letzten Monate waren für die Mitglieder der SPÖ Schwarzau am Steinfeld keine leichten. Nach dem Verlust der absoluten Mehrheit in der Gemeinde und dem Verlust des Bürgermeister-Sessels schwor man sich beim Parteitag am Mittwochabend auf einen Neustart mit dem Neo-Vorsitzenden Gerhard König ein.