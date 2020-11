Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang bereits dichter Rauch aus einem Fenster im Obergeschoss eines Wohnhauses in Schwarzau am Steinfeld. Unter Atemschutz wurde eine Erkundung durchgeführt und eine brennende Infrarot-Heizdecke in einem Zimmer vorgefunden.

Der Brand selbst konnte rasch gelöscht werden. In Folge wurde das Haus belüftet. Die beiden Feuerwehren standen mit fünf Fahrzeugen und 36 Mitgliedern im Einsatz.