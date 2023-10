Volksschule ist in Naturwissenschaften und Co. top

Insgesamt waren es 28 Bildungseinrichtungen in Niederösterreich, die von der Landesregierung das begehrte Gütesiegel erhalten haben. Eine davon ist die Volksschule Schwarzau am Steinfeld. Die Auswahl der Ausgezeichneten wurde von einer Fachjury getroffen. Direktorin Barbara Leitner und Pädagogin Ingrid Lang durften das Gütesiegel sogar schon zum zweiten Mal entgegennehmen.

„Das oberstes Ziel ist vielfältige und interessante Zugänge in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu schaffen. Denn besonders die MINT-Berufsfelder bieten zukunftsträchtige Jobs. Ich freue mich sehr, dass das Interesse am MINT-Gütesiegel im ganzen Bundesland ungebrochen hoch ist. Ein ganz besonderes Anliegen ist es mir dabei, Mädchen für technische und naturwissenschaftliche Ausbildungswege zu begeistern“, so ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die sich auch beim pädagogischen Personal für ihren Einsatz bedankte.