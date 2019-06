Seit er 18 Jahre alt ist, spendet Alexander Fenz Plasma. Mit einer Radtour zu allen Plasma-Zentren in ganz Österreich wollte er Spenden sammeln, um jenen zu helfen, die mit primären Immundefekten – diese hat man von Geburt an – leben müssen.

„Ich bin schon vor vier Jahren durch alle Bundeshauptstädte geradelt“, verbringt Fenz gerne Zeit auf zwei Rädern. Auch die Strecke zum Plasma-Zentrum nach Wiener Neustadt, wo er schon 470 Mal Plasma gespendet hat, wird immer mit dem Rad bewältigt. „Egal, ob es regnet oder stürmt. Ich komme immer mit dem Rad. Dort bin ich dann schon der Mister KTM“, muss der 30-Jährige schmunzeln.

Eines Tages kam Fenz dann die Idee, Radfahren und Helfen in Verbindung zu bringen. 150 Kilometer legte er dann pro Tag zurück, als er von Wiener Neustadt aus alle Plasma-Zentren im Bundesland besuchte.

Schwarzauer radelte quer durch Österreich

Zuerst ging es nach Wien, danach nach Linz weiter über Salzburg bis nach Wels sowie Innsbruck und über Graz wieder zurück nach Wiener Neustadt. „Und das alles in sieben Tagen“, ist Fenz auf seine Leistung stolz. Insgesamt 1.178 Kilometer sowie 6.000 Höhenmeter legte er dabei zurück. Doch für eine Gesamtspende von „BioLife“ von 1.200 Euro hat er das gerne gemacht.

Barta Fenz spendete bereits 470 Mal Plasma.

Die Spende selbst kommt einer Selbsthilfegruppe zugute. „Ich finde es unfair, wenn Menschen diese Krankheiten von Geburt an haben. Sie können nichts dafür und deshalb muss man ihnen da unter die Arme greifen. Deshalb möchte ich die Österreichische Selbsthilfegruppe für primäre Immundefekte (ÖSPID) damit unterstützen“, so Fenz, der auch Vorträge über seine abenteuerliche Reise im ganzen Bezirk hält, um weitere Spenden zu sammeln. „Ich habe nicht immer gewusst, wo ich schlafen kann. Einmal, da hätte ich in Schladming fast keinen Schlafplatz bekommen. Im Gasthaus war dann ein Mann da, der mich mit zu sich nach Hause genommen hat“, sorgt der Schwarzauer auch für Schmunzeln.

Detail am Rande: Beim Benefizabend in Schwarzau am Steinfeld stieg sogar SPÖ-Bürgermeister Günter Wolf aufs Rad.