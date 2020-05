27. September als Wahltermin wahrscheinlich

Die Neuwahl in Schwarzau am Steinfeld dürfte am 27. September stattfinden. Das Amt der NÖ Landesregierung hat am Freitagnachmittag einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung „Kurier“ (Freitag-Ausgabe) bestätigt. Dieser Tag sei „als Wahltermin vorgesehen“, allerdings stehe noch eine „offizielle Beschlussfassung durch die NÖ Landesregierung aus“, hieß es auf eine entsprechende NÖN.at-Anfrage. Auch in Hochwolkersdorf (Bezirk Wr. Neustadt-Land) soll der neuerliche Urnengang am 27. September über die Bühne gehen.

Rücktritte lösten Neuwahlen aus

In Schwarzau am Steinfeld war die Ausschreibung eines erneuten Wahlgangs notwendig geworden, nachdem die SPÖ geschlossen ihre Mandate zurücklegte. Bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung wurde nicht, wie erwartet, SPÖ-Spitzenkandidat Günter Wolf als Bürgermeister bestätigt – stattdessen stimmten in der geheimen Wahl ÖVP, FPÖ sowie offenbar ein SPÖ-Mandatar für ÖVP-Kandidatin Evelyn Artner, die daraufhin neue Ortschefin wurde.

Als SPÖ-Spitzenkandidat geht nicht Ex-Ortschef Wolf, sondern sein bisheriger Stellvertreter Klaus Hofer ins Rennen.

In Hochwolkersdorf hingegen erklärten ÖVP und Bürgerliste im Rahmen der konstituierenden Gemeinderatssitzung ihren Rücktritt, nachdem der frühere Bürgerlisten-Chef Erwin Karner zur SPÖ übergewechselt und von dieser zum neuen Ortschef gewählt worden war. Karner selbst trat wenige Tage später wieder zurück, aktuell führt SPÖ-Bürgermeisterin Sylvia Blank die Geschicke der Gemeinde.