Rund 119 Millionen Euro nimmt das Land NÖ heuer in die Hand, um 630 Straßenbauprojekte umzusetzen. Zwei Projekte sind auch im Bezirk Neunkirchen geplant: Die Fischkalterbach-Brücke (Baujahr 1970) sowie die Schwarza-Brücke (Baujahr 1996), beide an der B 27 im Gemeindegebiet von Schwarzau in Gebirge gelegen, werden erneuert. Das gab Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) am Dienstag via Aussendung bekannt. „Die Arbeiten starten im September und werden etwa acht Wochen Bauzeit in Anspruch nehmen, hier werden insgesamt 319.000 Euro investiert“, so der Landesrat.

Ein Dankeschön gelte den 3.400 Mitarbeitern im NÖ Straßendienst, so Schleritzko weiter: „Sie kümmern sich um Planung und Bewilligung, Ausschreibung und Vergabe sowie Bau und Umsetzung der geplanten Maßnahmen.“ Bei den Brückenbaustellen ist mit Verkehrsbehinderungen aufgrund halbseitiger Verkehrsführung während der Bauarbeiten zu rechnen.