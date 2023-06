Schwarzau im Gebirge: Bürgermeister Michael Streif tritt zurück

Über zehn Jahre lang stand Michael Streif in der flächenmäßig größten Gemeinde des Bezirks an der Spitze. Nun verabschiedet sich der bisherige SPÖ-Bürgermeister aus der Kommunalpolitik. Im Rahmen einer außerordentlichen Vollversammlung der SPÖ Schwarzau im Gebirge wurde Peter Lepkowicz einstimmig zum Kandidaten für das Bürgermeisteramt nominiert. Die Bürgermeisterwahl selbst soll am 29. Juni erfolgen. Bis dahin führt ÖVP-Vizebürgermeister Hannes Zöchling interimistisch die Amtsgeschäfte.

Peter Lepkowicz (SPÖ) stellt sich am 29. Juni der Bürgermeisterwahl in Schwarzau im Gebirge. Foto: Tanja Barta

„Während meiner Amtszeit als Bürgermeister hatte ich das Privileg und die Ehre, diese wunderbare Gemeinde zu vertreten und für Ihre Interessen einzutreten“, schreibt Streif in einer Aussendung an die Bürgerinnen und Bürger. Man habe gemeinsam viele positive Veränderungen und Projekte umsetzen können. Er sei stolz auf das, was er erreicht hat und bedanke sich für die Zusammenarbeit mit der gesamten Bevölkerung.

„Ich bedanke mich auch meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sowie den Mitgliedern des Gemeinderats für ihre Unterstützung und ihr Engagement. Ohne diese Zusammenarbeit hätten wir nicht so viel erreichen können“, so der zurückgetretene Ortschef.