Glückstreffer: Landwirtin war zweimillionster Gast am Twin City Liner

Wien und Bratislava sind die beiden EU-Hauptstädte mit der geringsten räumlichen Distanz. Seit 2006 sind sie mit einem Linienschiff direkt verbunden. Bis zu drei Mal täglich fährt der Twin City Liner, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, vom Schwedenplatz in Wien bis in die Altstadt von Bratislava und wieder retour.

Elisabeth Schweiger, Landwirtin aus Schwarzau im Gebirge, wurde als zweimillionster Gast an Bord begrüßt. Im feierlichen Rahmen bei Sekt, Torte und musikalischer Begleitung wurde der Gewinnerin ein Gutschein für die Twin City Liner Adventsfahrt 2023 nach Budapest inklusive zwei Übernachtungen in einem 4-Sterne-Hotel, Stadtrundfahrt und Dinner in einem der angesagtesten Restaurants der Donaumetropole für zwei Personen überreicht.

