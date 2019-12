Unter schwerem Atemschutz musste die Freiwillige Feuerwehr in Schwarzau in Gebirge einen Brand löschen. Heiße Asche fing in einem Müllcontainer Feuer. Die Nachbarn versuchten mit Feuerlöschern, den Brand in den Griff zu bekommen und einzudämmen - und das mit Erfolg. Die restlichen Löscharbeiten wurden von der Feuerwehr erledigt.

Durch die starke Rauchentwicklung mussten die Florianis allerdings den Atemschutz anlegen. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde noch ein Glutnest im Bereich des Daches entdeckt. Um dieses löschen zu können, musste das Dach geöffnet werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.