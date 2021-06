Der Mann aus dem Bezirk Bruck an der Leitha wollte in einer Linkskurve einem Stein auf der Fahrbahn ausweichen, geriet dabei auf das Bankett und krachte in weiterer Folge gegen die Felswand, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Der Motorradfahrer wurde ins Thermenklinikum Wiener Neustadt gebracht.