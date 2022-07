Werbung

An insgesamt sechs Abenden wird das Stück aufgeführt: Samstags am 23. Juli, am 30. Juli und am 6. August, jeweils ab 18 Uhr und sonntags am 24. Juli, am 31. Juli und am 7. August, jeweils ab 17 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet 13 Euro, für Kinder 8 Euro.

Der Theaterverein empfiehlt warme Kleidung. Bei Regen wird im „Wirtshaus zum Raxkönig“ gespielt.

