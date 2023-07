Theaterverein Naßwald sammelte 9.000 Euro an Spenden

Der Theaterverein Naßwald tut es dem einstigen Gemeindegründer Georg Hubmer gleich: Wie einst der heute als „Raxkönig“ bekannte Hubmer, unterstützt auch der Verein Bedürftige beziehungsweise in Not geratene Mitbürgerinnen und Mitbürger der eigenen Gemeinde. Da es heuer aber „keine akuten Notlagen“ in der Gemeinde gab, entschieden sich die ehrenamtlichen Schauspielerinnen und Schauspieler dazu, diverse Organisationen und Vereine der Gemeinde zu unterstützen. Die Spenden wurden nun im Rahmen des Feuerwehrfestes übergeben.

Über jeweils 2.000 Euro durften sich die Freiwillige Kinder- und Jugendfeuerwehr Naßwald (vertreten durch Rainer Huber und Bernhard Laminger), die Freiwillige Feuerwehr Naßwald (vertreten durch Marc Mayerhofer und Bernhard Laminger) und die Freiwillige Feuerwehr Schwarzau im Gebirge (vertreten durch Karl Schiefer-Graser, Michael Gschaider und Christopher Schiefer) freuen. Eine Spende in der Höhe von 2.000 Euro ging außerdem an den 1. Musikverein Schwarzau im Gebirge, vertreten durch Marina Flackl und Gemeinderat Martin Rauckenberger.

1.000 Euro spendeten die Theaterspieler schließlich an die Bergrettung Reichenau an der Rax. Insgesamt verteilte der Theaterverein, der heuer den „Raxkönig – Teil 2“ präsentiert, damit 9.000 Euro an die Vereine.