Nach dem verheerenden Feuer, das den gesamten Legehühner-Betrieb von Christian Rosenbichler zerstörte, hat der Verein gegen Tierfabriken (VGT) am Donnerstag zu einer Mahnwache aufgerufen.

Es ging den etwa 35 Teilnehmern allerdings nicht um das Schicksal der betroffenen sechs Familien, die quasi vor dem Nichts stehen, vielmehr waren es die Tiere, denen das Mitleid der Aktivisten galt.

Besonders die Bodenhaltung ist es, die der VGT angreift. Dass aber das Konsumverhalten der Menschen derartige Tierhaltung erfordert, und der Preisdruck auf Erzeuger dies auch erforderlich macht, wird von den Kritikern kaum beachtet, hat Unternehmer Christian Rosenbichler dafür wenig Verständnis. „Ich liebe meine Tiere, der schreckliche Brand hat sie um ihr Leben gebracht, das tut mir unglaublich leid“, versichert er. „Die Bodenhaltung von Hühnern wird zwar oft kritisiert, letztendlich beim Einkauf bzw. spätestens an der Kassa wird das dann jedoch rasch vergessen.“

Bei Brandausbruch war Rosenbichler selbst im Betrieb: „Noch bevor die Alarmanlage auslöste, habe ich den Brand entdeckt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Die ist kurz darauf eingetroffen und hat mit vollstem Einsatz versucht, den Brand zu löschen. Das Feuer hat sich allerdings so schnell ausgebreitet, dass trotz aller Sicherheitseinrichtungen, die in meinem Betrieb am letzten Stand der Technik waren, jede Hilfe für die Tiere zu spät kam.“