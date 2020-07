Es war eine Bombe, die Anfang des Jahres nach den Gemeinderatswahlen im Steinfeld geplatzt ist. Der bisherige SPÖ-Bürgermeister Günter Wolf wurde nach der Wahl im Gemeinderat durch ÖVP-Ortschefin Evelyn Artner ersetzt. Wolf zog Konsequenzen und zog sich zurück, so auch die gesamte SPÖ, die die Mehrheit stellte. Was jetzt folgt, sind Neuwahlen am 27. September. An der Spitze der SPÖ steht Ex-Vizebürgermeister Klaus Hofer.

Der Wahlkampf in Schwarzau am Steinfeld geht nun in die erste Runde. „Ich möchte die Sommermonate nutzen, um mich persönlich mit unseren Wählerinnen und Wählern zu unterhalten“, so der SPÖ-Spitzenkandidat. Zudem wolle man bei diesen Besuchen „Probleme und Sorgen der Bürger aufgreifen“ und auch erklären, wieso es zu den Neuwahlen im Herbst kommt. „Fast überall sind die Menschen sehr interessiert an einem Gespräch“, freut sich die neue Nummer eins der SPÖ.